لم تعد تنتظر "الضوء الأخضر" من الغرب.. هل تتبادل روسيا ودول الخليج دعمهم للحروب في أوكرانيا واليمن؟

المنامة - ياسر ابراهيم - لقد كان الغزو الروسي لأوكرانيا عاملاً في تغيير قواعد اللعبة في جميع أنحاء العالم، ولكن في منطقة الخليج، تم قياس الردود الدبلوماسية من الدول النفطية، استخدمت الكويت وقطر، اللتان تدعمان أوكرانيا منذ بدء الحرب، لغة حذرة بشأن الغزو، بينما زار وزيرا الخارجية القطري والإماراتي موسكو.



ووفق تقرير لموقع «Middle East Eye» البريطاني – ترجمة "يمن شباب نت" - من المرجح أن تلعب الإمارات وقطر دورًا أكثر نشاطًا، كما حدث في الأزمات الإقليمية الأخرى، بينما تفضل السعودية الدبلوماسية الهادئة وتدعم روسيا في قطاع الطاقة. حيث أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا التزام بلاده بالحفاظ على أسعار النفط وإنتاجه متماشية مع اتفاق أوبك + مع روسيا.



ليس من الممكن ولا العملي استبعاد روسيا من سوق الطاقة العالمية، ودعم السعودية لاتفاقية أوبك + سيمنع من عزل روسيا في هذا الصدد. قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، طُلب من قطر بالفعل زيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، ولكن كما أشارت وزارة الطاقة القطرية، سيكون من "المستحيل تقريبًا" تغطية نفس الكمية التي كانت تأتي من روسيا.



وشدد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، الإثنين، على أنه "لا يمكن لأي منتج أن يحل محل إنتاج روسيا من النفط في أسواق الطاقة".



من الواضح أن دول الخليج لا تتحرك ضد موسكو في قطاع الطاقة، كما شدد وزير الخارجية الإماراتي على أهمية الحفاظ على استقرار أسواق الغذاء العالمية، وهو أمر حيوي بشكل خاص في دول الخليج، حيث الأمن الغذائي ضعيف ويعتمد على الواردات، كما تشكل روسيا وأوكرانيا ربع صادرات القمح العالمية.





توثيق العلاقات

تجنبت روسيا ودول الخليج الدخول في صراع بشأن عدد من القضايا الإقليمية في السنوات الأخيرة، عندما دخلت روسيا الحرب السورية في عام 2015، وتركز اهتمام المملكة العربية السعودية والإمارات في أماكن أخرى، ومنها الحرب في اليمن، التي كانت بدأت قبل أشهر في محاولة من دول الخليج لاحتواء المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

في سوريا، أقامت الإمارات علاقات أوثق مع روسيا من خلال رفض الجماعات الإسلامية المعارضة واتخاذ خطوات لإعادة دمج دمشق في الحظيرة العربية، وفي أغسطس الماضي، وقعت المملكة العربية السعودية وروسيا اتفاق تعاون عسكري يُنظر إليه على أنه إهانة للولايات المتحدة، التي يرتبط فشلها في دعم حرب الرياض على اليمن ارتباطًا وثيقًا بقرار المملكة موازنة حساباتها من خلال إشراك روسيا.

ومع ذلك، كانت حرب اليمن مكلفة للغاية بالنسبة للتحالف الذي تقوده السعودية، والذي يحاول إنهاء الحرب، إذ لم تستنزف الحرب مواردهم فحسب، بل فشلت أيضًا في احتواء إيران، وهو الهدف الأساسي، وقوّض هذا الفشل شرعية الرياض وأبو ظبي في دورهما كقوى إقليمية.

بالإضافة إلى ذلك، لم تحظ حرب اليمن بدعم موحد من دول الخليج الأخرى، حيث استمرت التوترات الإقليمية حول حكمة أو ثمرة الهجوم المستمر.



لكن في الشهر الماضي، اصطفت روسيا إلى جانب الإمارات العربية المتحدة من خلال دعم قرارها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمد حظر توريد الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين.





حوار مفتوح



وأشار دبلوماسيون إلى أن موقف موسكو من تصويت اليمن ربما كان نتيجة اتفاق مع أبو ظبي بشأن الوضع في أوكرانيا أواخر الشهر الماضي، امتنعت الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن لإدانة الغزو الروسي. وقال عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، لصحيفة فاينانشيال تايمز: "لم نعد بحاجة إلى ضوء أخضر من أمريكا أو أي عاصمة غربية أخرى لاتخاذ قرار بشأن مصلحتنا القومية".



كما قال أنور قرقاش، المستشار الرئاسي الإماراتي، إن "الانحياز إلى جانب" في أوكرانيا لن يؤدي إلا إلى زيادة العنف المستمر، وبدلاً من ذلك دعا إلى الحوار بين الأطراف المتحاربة، حيث أوجدت هذه المواقف دعمًا لروسيا في وقت يتسم بعدم اليقين العالمي العميق.



حافظت قطر على حوار مفتوح مع كل من أوكرانيا وروسيا، وتشير مشاركتها في منتدى أنطاليا للدبلوماسية بقيادة تركيا إلى جهد في الدبلوماسية المكوكية - وهو أمر غير مفاجئ، بالنظر إلى تركيز السياسة الخارجية القطرية على الوساطة والقوة الناعمة.



في غضون ذلك، يمكن تلخيص سياسات السعودية والإمارات على أنها "دعم من يدعمنا في اليمن".



وعلى الرغم من أن دول الخليج متحالفة مع الغرب منذ فترة طويلة، فقد أصبح واضحًا أنها لا تملك موقفًا موحدًا بشأن دور روسيا في الشرق الأوسط. أقامت القوى غير الغربية، بما في ذلك الصين والهند وروسيا، علاقات وثيقة مع دول النفط.



وللمضي قدمًا، يمكن أن يكون للحرب الروسية الأوكرانية - ونهج الخليج تجاهها - تداعيات في مسارح الصراع الأخرى، مثل اليمن، حيث تحتل الولايات المتحدة المقعد الخلفي.