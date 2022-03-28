صندوق صيانة الطرق يكلف المؤسسة العامة لترميم حفائر خط جولة المجاري – العلم - دوفس

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يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت اليوم العاصمة عدن توقيع ترميم الخط الرابط بين جولة المجاري – نقطة العلم – دوفس بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي - العاصمة عدن وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور. وجرى التوقيع على المشروع (المرحلة الثانية) بين كلا من المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة الصندوق والمهندس علي أحمد حسن المدير التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور كمقاول لتنفيذ المشروع. ويأتي هذا المشروع (المرحلة الثانية) تمهيدا للمرحلة الثالثة التي ستنعكس إيجابا في الرفع من كفاءة الطريق وتسهيل حركة النقل والمسافرين والحد من الحوادث المرورية. ويمثل تنفيذ هذا المشروع ترجمة لاستراتيجيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات وتوجهات دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وبناء على رؤية قيادة وزارة الاشغال العامة والطرق ممثلة بمعالي الوزير م. مانع بن يمين. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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