شبوة.. اشتباكات مسلحة بين قبليين وحماية شركة جنة هنت النفطية

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت اشتباكات مسلحة بين مسلحين قبليين وأفراد من قوات حماية الحقول النفطية في محافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن مواجهات مسلحة اندلعت الأحد، بين مسلحين من قبيلة بلحارث وأفراد اللواء 107 المكلف بحماية شركة جنة هنت النفطية، في منطقة ذهبا بوادي بلحارث بمديرية عسيلان، شمال غرب شبوة.



وحسب المصادر فإن المسلحين القبليين يطالبون بتسعيرة موحدة للمحروقات مع تلك المعتمدة في مأرب.



وأسفرت الاشتباكات التي توقفت لاحقاً عن إصابة ثلاثة من افراد اللواء، مسط مخاوف من تجددها.

*المصدر: مواقع+ تواصل