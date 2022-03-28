شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصحة يتفقد مركز التوليد والمواليد بمديرية صيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم سير الخدمات المقدمة لمرتاديه.

وزير الصحة طاف بأقسام العمليات والانعاش وحديثي الولادة وماقبل الولادة والمختبر واستمع إلى شرح مفصل من الدكتورة رجاء احمد علي مسعد مدير عام مركز الطوارئ التوليدية ورعاية المواليد عن التوزيع الانشائي للمركز ونوعية الخدمات المقدمة فيه للمترددين عليه من مختلف المحافظات.

كما وضعت إدارة المركز الوزير أمام جملة المشاكل والصعوبات التي تعترض الأداء فية والتصورات والأفكار التطويرية المؤملة وإمكانية تحويل المركز إلى مستشفى تخصصي يعمل على تقديم خدمات الأمومة والطفولة نظرا للتوسع السكاني الذي تشهده عدن.

وأثنى وزير الصحة على الجهود المبذولة من إدارة المركز وطاقمه، وشدد على ضرورة تقديم خدمة نوعية بالمركز.

وأشار الوزير بحيبح إلى ضرورة تفعيل نظام الإحالة الطبية في مختلف المرافق الصحية وفقاً للتقيم الصحيح ونوعية الخدمة المطلوبة والتوجه نحو تجربة نموذجية تبدأ من مديرية صيرة سعيا لتقديم خدمات مميزة والابتعاد عن تكرار الخدمات الروتينية.

في الزيارة أهدت الدكتورة رجاء مسعد وزير الصحة كتابها الخاص بإدارة الحالات الحرجة لكوفيد ١٩، الذي أوصى بتوزيعه لمراكز العزل والطوارئ.