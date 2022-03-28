إثر خلاف على توزيع سلل غذائية.. - ثمانية قتلى وجرحى في اشتباكات بين مواطنين ومليشيات الحوثي شمالي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شخصان وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال، الاثنين، جراء اشتباكات مسلحة بين ميليشيات الحوثي الإيرانية ومواطنين شمالي محافظة إب وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر ميليشيات الحوثي ومواطنين في منطقة بني مبرز بمديرة القفر، إثر خلافات على توزيع مساعدات غذائية مقدمة من جمعية هائل سعيد أنعم".



وأوضحت أن "كمية السلل الغذائية المقدمة من المنظمة لم تكن كافية لكل المستفيدين في المنطقة، وقامت عناصر الميليشيات الحوثية بالاستيلاء عليها وتخصيصها لأتباعها، الأمر الذي رفضه الأهالي ليتطور الخلاف إلى اشتباكات مسلحة".



وأضافت المصادر، أن "الاشتباكات نتج عنها مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين بينهم أطفال ونساء، مشيرا إلى أن التوتر لا زال قائما في المنطقة".



يشار إلى أن مليشيات الحوثي الإيرانية، تستولي على المساعدات الإغاثية المقدمة من المنظمات الدولية والأممية، وتقوم بتوزيعها على عناصرها وأتباعها وتحرم المستحقين منها.

