توقيع عقد تنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل نقيل (وادي ذي ناخب-لبعوس) في يافع

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يزيد بن سلمان - شبوة - وقع المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور عقد تنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل نقيل وادي ذي ناخب- لبعوس) بمديرية يافع محافظة لحج. وجرى التوقيع مع المؤسسة العامة للطرق والجسور ممثلة بالمدير العام التنفيذي المهندس علي احمد حسن كمقاول لتنفيذ المشروع. ويمثل تنفيذ هذا المشروع ترجمة لاستراتيجيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات وتوجهات دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وبناء على رؤية قيادة وزارة الاشغال العامة والطرق ممثلة بمعالي الوزير م. مانع بن يمين. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة طموحة أعدها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن ضمن برنامجه لعام 2022م الذي سيشهد العديد من مشاريع صيانة وإعادة تأهيل الطرق بعموم المناطق المحررة. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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