مناقشة تدخلات الهيئة العمانية في قطاع الصحة بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، تدخلات الهيئة العمانية للأعمال الخيرية في دعم قطاع الصحة بالمحافظة.



واستعرض نيمر، التدخلات العمانية في مختلف المشاريع الخدمية في المحافظة والمتمثلة في مشروع المساعدات الرمضانية ومركز السلطان قابوس بشحن ومستشفى حوف الريفي، بالإضافة إلى مشروع المنح الدراسية..مشيدا بجهود الهيئة العمانية وتدخلاتها في العديد من القطاعات الخدمية في المحافظة.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للهيئة العمانية محمد الذهلي، استمرار الدعم المقدم لمحافظة المهرة في مختلف المجالات، وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الخدمية.