البركاني وبن دغر يناقشان مع امين عام مجلس التعاون الخليجي انعقاد المشاورات اليمنية- اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

ناقش رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، اليوم، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، انعقاد المشاورات التي دعت لها الامانة العامة لمجلس التعاون، بين مختلف المكونات اليمنية للوصول الى حل سلمي شامل وعادل للازمة اليمنية، وإنهاء الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة واستعادة الدولة و الشرعية الدستورية.



واكد رئيسا مجلسي النواب والشورى، على دعم قيادة الشرعية ومجلسي النواب والشورى والحكومة للمشاورات التي تهدف لوضع خارطة طريق ورؤية واضحة لانهاء الازمة الراهنة واستعادة الدولة.. مثمنين دور قادة مجلس التعاون الخليجي والامانة العامة للمجلس وحرصهم الشديد لانهاء الازمة اليمنية والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسيادته.

كما أكد رئيسا مجلسي النواب والشورى، أن السلام مطلب الشرعية وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الامن 2216.. مشيرين الى ان الحوثيين اداة واجندة بيد إيران التي لاتريد استقرار اليمن والدول المجاوره لها..مؤكدين حرص الشرعية على انجاح هذه المشاورات اليمنية-اليمنية والخروج بنتائج تنهي الانقلاب وتحقق الامن والاستقرار ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

من جانبه جدد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقف الثابت لمجلس التعاون الخليجي الداعم لانهاء الحرب والإنقلاب وإستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة وفقاً للمرجعيات الثلاث، والجهود الرامية لتعزيز وحدة الصف لكافة القوى الوطنية للوصول الى حل عادل وشامل يحقق لابناء الشعب اليمني تطلعاته في اقامة دولة مدنية أمنه ومستقرة تسودها العدل والمساواة.