لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت تقر استكمال أعمال إضافية لمشاريع خدمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أقرت لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، استكمال الأعمال الإضافية لعدد من المشاريع في مجالات الصحة والكهرباء والشباب والرياضة والمياه والتربية والتعليم والتعليم الفني.



و أحالت اللجنة، طلبات عدد من السلطات المحلية والجهات التنفيذية في عدد من المديريات ومكاتب الوزارات والمصالح والهيئات الى اللجنة الفنية

لمراجعة تلك الطلبات والإفادة لإتخاذ اللازم تجاهها في إجتماع اللجنة القادم .