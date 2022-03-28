وزارة الصحة تناقش مع الصندوق الأممي للسكان قضايا الصحة الإنجابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش لقاء تشاوري عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، امس، برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ضم ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان، سُبل الشراكة بين الجانبين، وقضايا الصحة الإنجابية، وانجازات العام المنصرم ٢٠٢١م وخطط العام الجاري ٢٠٢٢م.



وأكد الوزير بحيبح، على تبني الوزارة وضع نهج جديد يؤسس للشراكة الفاعلة بين الوزارة وشركائها .. مثنيا على دور الصندوق لدعم القطاع الصحي باعتباره شريك نوعي فيما يخص تدخلاته بمجالات الصحة الانجابية .. داعيا إلى تعزيز التنسيق والشراكة للمساهمة بتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين منها.

من جانبة أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى بلادنا نستور اوموهانجي، الحاجة إلى التعاون بين الوزارة والصندوق والتشارك في إعداد الخطط المستقبلية .. مستعرضا جملة من الموضوعات ذات الصلة بعمل الصندوق وخططه.

وجرى خلال اللقاء بمشاركة وكلاء وزارة الصحة وعدد من المعنيين، استعراض انجازات العام المنصرم، والتي شملت تقديم خدمات الصحة الانجابية لأكثر من مليون و 600 ألف امرأة في 146 مديرية في 21 محافظة من محافظات الجمهورية من خلال 127 مرفقا صحيا و 15 عيادة قابلة ووحدتين لعلاج النواسير الولادية في عدن وصنعاء، بالإضافة إلى تدريب 140 قابلة وتنفيذ 196 دورة في الطوارئ التوليدية وتنظيم الأسرة.