وزير النقل يناقش تفعيل التعاون مع السلطة المحلية في عدن بمجال النقل البري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، امس في العاصمة المؤقتة عدن، مع وكيل محافظة عدن لشؤون النقل خالد الجعيملاني والمدير التنفيذي للمؤسسة المحلية للنقل البري عبدالباري الحربي، آليات تفعيل التنسيق المشترك بين الوزارة والسلطة المحلية بمجال النقل البري.



وتطرق الجانبان خلال اللقاء، إلى الترتيبات المتصلة بتدشين أربع حافلات مخصصة لنقل طلاب لحج إلى جامعة عدن، إلى جانب الحافلات الثمان المخصصة لنقل طلاب جامعة عدن إلى الكليات.

وأكد الوزير حميد، أهمية تعزيز التعاون بما يخدم المصلحة العامة وتخفيف الأعباء عن طلاب الكليات في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة وارتفاع أسعار النقل الداخلي والمواصلات .. حاثاً قيادة المؤسسة المحلية للنقل البري على الإسراع في تشغيل ما تبقى من الحافلات لتسهيل حركة تنقل المواطنين بين المحافظات المحررة والإسراع بتجهيز ورشة النقل للصيانة بما يعزز أداء النقل البري.