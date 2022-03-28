وزير المياه يبحث مع اليونيسيف خطة مشاريع المحافظات بـ 60 مليون دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، في العاصمة المؤقتة عدن، امس، مع مدير مكتب اليونيسيف في عدن تشارلز نزوكي، خطة العمل المشتركة لمشاريع المياه والصرف الصحي في إطار التمويلات التي تديرها اليونيسيف، والمتضمنة مشروعات بقيمة 60 مليون دولار لجميع المحافظات، بما في ذلك الأعمال الخاصة بالطوارئ.



وقد أكد الوزير الشرجبي، على أهمية الأخذ بملاحظات وزارة المياه بخصوص الخطة من حيث مكونات البرامج وتوزيع التمويلات على المحافظات بحسب الاحتياج والكثافة السكانية والامتداد الجغرافي وأعداد النازحين، بما فيها أهمية مشاركة المؤسسات المحلية وفروع مياه الريف بكافة مراحل الإعداد والإشراف على تنفيذ المشروعات وفقاً لآلية عمل اليونيسيف، وتضمين الخطة برامج بناء القدرات وإعادة تأهيل البنى المؤسسية للهيئات والمؤسسات.

من جانبه أكد مدير اليونيسيف في عدن، على أهمية الشراكة الفاعلة مع وزارة المياه والبيئة لما لذلك من أهمية في تذليل مختلف الصعوبات.