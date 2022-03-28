‏الارياني يحذر من مخطط مليشيا الحوثي لتدمير البيوت التجارية الكبرى واحلال تجار تابعين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني تصعيد مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران حملات الابتزاز والتضييق على ما تبقى من القطاع الخاص ورجال المال والاعمال في المناطق الخاضعة لسيطرتها.



واوضح ان مليشيا الحوثي قامت باغلاق عدد من الشركات والمصانع، في محاولة لاجبار ملاكها على دفع مزيد من الجبايات غير قانونية، دون اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية للمواطنين.

واشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي الارهابية قامت ضمن الحملات الممنهجة باغلاق 12 شركة تجارية لإنتاج واستيراد المواد الغذائية، بينها شركة ناتكو التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاؤه، وشركة المخلافي للأستيراد والتبريد، ومنصع شملان اكبر مصانع انتاج المياه المعدنية في اليمن ووقف خطوط الإنتاج وطرد العاملين.

وأكد ان هذا التصعيد يندرج ضمن مخطط مليشيا الحوثي لتدمير البيوت التجارية الكبرى وانهاك راس المال الوطني، ودفعه للمغادرة خارج البلد، واحلال تجار تابعين لها بهدف احكام سيطرتها على الإقتصاد اليمني، واستيراد المواد الغذائية، وتوظيفها كأحد ادوات الحرب والاخضاع والحشد لجبهات القتال.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بادانة هذه الممارسات التي تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي والمعاناة الانسانية، وممارسة ضغط على مليشيا الحوثي لوقف جباياتها وضغوطها على القطاع الخاص والسماح بحرية تدفق السلع الأساسية والاستهلاكية للمواطنين دون قيود.