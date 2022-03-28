معهد أمريكي: سحب الدعم عن القوات الحكومية سيخلق تهديدًا إيرانيًا دائمًا من اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قال معهد أمريكي إن من شأن سحب الدعم - بما في ذلك الدعم العسكري - للقوات اليمنية المناهضة للحوثيين أن يضمن بقاء الحوثيين في السلطة في المستقبل المنظور ويخلق تهديدًا إيرانيًا دائمًا من اليمن، مشيرا الى استمرار الضغط الأمريكي على السعودية لإنهاء مساهمتها في الحرب هو مسعى غير مثمر، وفي بعض الأحيان يأتي بنتائج عكسية.



ووفق لمقال نشره معهد «The American Enterprise» - ترجمه "يمن شباب نت" – "فإن الزيادة الأخيرة في دعم إدارة بايدن للدفاع عن المملكة هي تغيير إيجابي لكنها لن تكون كافية طالما استمرت إيران في تسليح الحوثيين، حيث قد يؤدي وقف تدفق الأسلحة إلى إجبار الحوثيين على إعادة حساباتهم مع تضاؤل ​​إمدادات طائراتهم بدون طيار والصواريخ".



ورجح بأن "هذا التحول قد يكون كافياً أيضاً لبدء مفاوضات جادة من أجل السلام"، لافتا "أصبحت المصالح الأمريكية الآن مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالصراع اليمني، الأمر الذي ساهم في تفاقم الاستقرار الإقليمي وتسبب في تعثر شركاء أمريكا الخليجيين".



ووصلت الحرب إلى السعودية على شكل هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار على المطارات، والبنية التحتية النفطية، والآن منشآت تحلية المياه، في حين الدور السعودي في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن أضر بصورة المملكة وزاد من المسافة المتزايدة بين الولايات المتحدة وشريكها الخليجي. وفقا للمقال.

وأضاف: "أن السعوديين أبدوا استعدادهم للتفاوض لكنهم لن يتنازلوا عن اليمن للحوثيين للسبب نفسه الذي دفع إلى تدخل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المقام الأول: وهي إيران".



وقال المقال "لقد نضج ما بدأ كاستثمار محدود في الحوثيين لإيران ليحقق مكاسب كبيرة، مما يمثل تحديًا للبنية الأمنية الإقليمية الحالية، قبل التدخل بقيادة السعودية، كانت مدخلات إيران في اليمن كافية لبدء تطوير الحوثيين - التدريب العسكري، وخاصة من خلال حزب الله في سوريا بالإضافة إلى مساعدة وسائل الإعلام، وبعض التمويل - لكن لم بكفي لتغيير اللعبة.





مع ذلك، على مدار عام 2015، ركزت إيران بشكل متزايد عملاءها البارزين على الأزمة اليمنية، ومنذ ذلك الحين، نقلت إيران وحزب الله الخبرة في الإنتاج المحلي للألغام الأرضية والطائرات الصغيرة بدون طيار، والتي استخدمها الحوثيون محليًا ضد القوات المعارضة في الحرب الأهلية، وقاموا بتهريب أسلحة متطورة إلى الحوثيين مما أدى إلى توسيع نطاق الصراع في اليمن بشكل كبير.



ويمثل انتشار الصواريخ المتطورة والطائرات بدون طيار قصيرة وطويلة المدى من مصادر إيرانية إلى الحوثيين في اليمن "التهديد الأكثر خطورة" للقوات الأمريكية وشركائها في الشرق الأوسط، وفقًا لرئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ف. ماكنزي.



وقد أطلقت القوات العسكرية الأمريكية في قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، صواريخ اعتراضية مرتين على الأقل في أوائل عام 2022 للدفاع ضد الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون.



وبحسب المقال، فإن تجهيز الحرس الثوري الإسلامي للحوثيين بأسلحة متطورة - واستعداد الحوثيين للعب لعبة إيران - وضع المملكة العربية السعودية في موقف خاسر، حيث سعت الرياض بنشاط للتفاوض على وقف إطلاق النار لإنهاء هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية.



وبرغم الاشارة الى أن إنهاء التدخل العسكري في اليمن أيضًا سيكون خطوة نحو إصلاح العلاقة المضطربة الآن مع إدارة بايدن، تؤكد الكاتبة بأنه لا يمكن للرياض قبول تهديد الحوثيين على الحدود الجنوبية والسيطرة على معظم اليمن.



من منظور الدولار مقابل الدولار، تعد التكلفة النسبية للطائرة بدون طيار أو الصاروخ مقارنة بالأنظمة الدفاعية لمواجهة أي هجوم في صالح الحوثيين كثيرا، حيث تكلف الطائرات بدون طيار متوسطة المدى ومتوسطة الحجم المستخدمة في هجمات الحوثيين القليل من حيث الحجم وكلفتها أقل من الصواريخ الاعتراضية التي تبلغ قيمتها مليون دولار والمستخدمة لإسقاطها، وعلى الرغم من أن الدفاعات السعودية قادرة على إحباط جميع هجمات الحوثيين تقريبًا - ما يزيد عن 90٪ - إلا أن عدم تناسق التكلفة يجعل هذا الأمر غير مستدام كوسيلة للمضي قدمًا على المدى الطويل.



يبدو أن الرياض غير قادرة على إيجاد طريقة للخروج من فوضى اليمن، وتواجه اي محاولة جديدة من أجل السلام نفس العقبات التي واجهتها الجهود السابقة، وبالتحديد سيخسر الحوثيون في التفاوض على حل سياسي أكثر مما سيكسبونه حاليًا من خلال الاستمرار في القتال.



الحوثيون يتمتعون بالذكاء الكافي فيما يتعلق بالإشارة إلى الاهتمام بالمحادثات، ورؤية فرصة لانتزاع التنازلات لتأمين حتى مشاركتهم في المحادثات، وقد رحبوا بوقف إطلاق النار الذي اقترحه المبعوث الأممي الخاص لليمن هانز جروندبرج لشهر رمضان المبارك الذي يبدأ في 2 أبريل، والذي سيوفر لهم الوقت لإعادة ضبط وضعهم على الأرض.



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