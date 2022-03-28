اليمن.. الحكومة تحذر من مخطط حوثي لتدمير البيوت التجارية وإحلال تجار تابعين

المنامة - ياسر ابراهيم - حذرت الحكومة اليمنية، الأحد، من مخطط تنتهجه مليشيا الحوثي، لتدمير البيوت التجارية في اليمن، بغية إحلال تجار جدد موالين لها، وذلك في إطار ممارستها الممنهجة ضد القطاع الخاص في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، وفقا لما نقلته وكالة سبأ الحكومية.

وأدان الإرياني، "تصعيد مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران حملات الابتزاز، والتضييق على ما تبقى من القطاع الخاص، ورجال المال والاعمال في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

وأوضح "أن مليشيا الحوثي قامت باغلاق عدد من الشركات والمصانع، في محاولة لاجبار ملاكها على دفع مزيد من الجبايات غير قانونية، دون اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية للمواطنين".

واشار الإرياني إلى "أن مليشيا الحوثي الارهابية قامت ضمن الحملات الممنهجة باغلاق 12 شركة تجارية لإنتاج واستيراد المواد الغذائية، بينها شركة ناتكو التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاؤه، وشركة المخلافي للاستيراد والتبريد، ومنصع شملان اكبر مصانع انتاج المياه المعدنية في اليمن ووقف خطوط الإنتاج وطرد العاملين".

وأكد أن هذا التصعيد يندرج ضمن مخطط مليشيا الحوثي لتدمير البيوت التجارية الكبرى وانهاك راس المال الوطني، ودفعه للمغادرة خارج البلد، وإحلال تجار تابعين لها".

ولفت الإرياين إلى أن مليشيا الحوثي تهدف إلى "إحكام سيطرتها على الإقتصاد اليمني، واستيراد المواد الغذائية، وتوظيفها كأحد ادوات الحرب والاخضاع والحشد لجبهات القتال".

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بادانة هذه الممارسات التي تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي والمعاناة الانسانية، وممارسة ضغط على مليشيا الحوثي لوقف جباياتها وضغوطها على القطاع الخاص والسماح بحرية تدفق السلع الأساسية والاستهلاكية للمواطنين دون قيود.

