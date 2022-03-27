شكرا لبحثكم عن خبر إفتتاح دورة تدريبية على برنامج GIS الهندسي بصندوق صيانة الطرق والجسور في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفتتح اليوم دورة تدريبية على برنامج GIS الهندسي بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

وتهدف الدورة إلى رفع مستوى كفاءة مهندسي صندوق صيانة الطرق والجسور واكسابهم مهارة جديدة وهي العمل على هذا البرنامج الهندسي المهم.

ويشارك في الدورة التدريبية عدد عشرة من مهندسي قسم الدراسات والتصاميم بالصندوق.

وبدوره قال المهندس عهد أشفاق رئيس قسم التدريب والتأهيل:" ان برنامج GIS يعتبر من اهم البرامج الهندسية التي لاغنى عنه لمهندسي الطرقات خصوصا في جانب اسقاط المشاريع على الخرائط الرقمية وعمل التحليلات المكانية ذات العلاقة". واضاف:"ومن هذه الاهمية وهذا الاحتياج جاءت رؤية قيادة الصندوق الحكيمة في توفير مثل هذه الدورات التي قلما تتواجد في المعاهد الخاصة والتي تفيد مهندسي الطرقات وتساعدهم في اعمالهم".

الجدير بالذكر أن الدورة التدريبية ستقام على ثلاث مراحل (مبتدء-متقدم-خبير) مدة كل مرحلة عشرة أيام تحت تدريب الدكتور أمين علي محمد.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.