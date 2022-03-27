شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الحكومة توقف الجامعات الأهلية وكليات المجتمع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وزارة التعليم العالي والفني تقرر إيقاف منح التراخيص للجامعات الأهلية وكليات المجتمع الخاصة لمدة عام.

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عدن: المكتب الإعلامي:

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني اليوم قرارها الوزاري رقم "١٨" بشأن إيقاف منح التراخيص لكليات المجتمع الخاصة ولمدة عام.

وجاء في نص المادة الأولى من القرار: "يتم إيقاف منح التراخيص لكليات المجتمع الخاصة ولمدة عام ابتداء من

١/ ٤/ ٢٠٢٢ وحتى ٣١/ ٣/ ٢٠٢٣ .

أما المادة الثانية فنصت على أن:" تشكل لجان فنية لتقييم كليات المجتمع الخاصة القائمة مع رفع تقارير فنية بوضعها الحالي" فيما قضت المادة الثالثة أن :"يعمل بهذا القرار من تأريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التنفيذ كلا فيما يخصه".

كما أصدرت الوزارة قرارها رقم "٢٠" بشأن إيقاف منح التراخيص للجامعات الأهلية والخاصة، ولمدة عام.

ونصت المادة الأولى من القرار: "يتم إيقاف منح التراخيص للجامعات الأهلية والخاصة ولمدة عام ابتداء من ١/ ٤/ ٢٠٢٢ وحتى ٣١/ ٣/ ٢٠٢٣ .

أما المادة الثانية فنصت على أن:" تشكل لجان فنية وأكاديمية لتقييم الجامعات الأهلية والخاصة القائمة مع رفع تقارير فنية بوضعها الحالي" فيما قضت المادة الثالثة أن :"يعمل بهذا القرار من تأريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التنفيذ كلا فيما يخصه".