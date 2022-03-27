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الأخبار قبائل شبوة تسيطر على حقول جنة النفطية يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخبارقبائل شبوة تسيطر على حقول جنة النفطية قبائل شبوة تسيطر على حقول جنة النفطية أنباء عدن: الأحد 27 مارس 2022 09:14 مساءً ‏مصادر محلية: قبائل بلحارث تسيطر على المواقع الشرقية المطلة على حقول جنة النفطية وتأسر عددا من الأفراد وتغنم عددا من الأطقم العسكرية. . روابط ذات علاقة وفاة 8 جنود من قوات العمالقة في حادث مروري الصحة ترسل شحنة ادوية جديدة دعما للعمالقة في شبوة افتتاح كلية الطب والعلوم الصحية بشبوة وتدشين العام الدراسي الأول فيها اخر الانباء من معسكر العلم بشبوة المزيد في الأخبار عاجل .. الحكومة توقف الجامعات الأهلية وكليات المجتمع وزارة التعليم العالي والفني تقرر إيقاف منح التراخيص للجامعات الأهلية وكليات المجتمع الخاصة لمدة عام. __________ عدن: المكتب الإعلامي: أصدرت وزارة التعليم

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