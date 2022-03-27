شكرا لبحثكم عن خبر دولة عربية تبحث عن عرسان لإناثها الجميلات .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قامت إحدى الدول الأوروبية بتقديم تسهيلات مغرية للشباب الراغبين في الزواج من فتياتها الحسنوات، وهي دولة سان مارينو التي تقع وسط شبه الجزيرة الإيطالية، والمعروفة بدولة البنات المرفهة،

و تواجه هذه الدولة أزمة كبيرة تتعلق بقلة عدد الشباب الذكور، مقابل أعداد الإناث اللاتي لا يجدن عريس.

دولة أوربية تبحث عن شباب للزواج من فتياتها مقابل الجنسية ووظيفة

حيث أن الحكومة تخشى من انقراض عدد سكان الدولة، ففتحت العديد من التسهيلات للرجال الذين يريدون الزواج من فتياتها للحفاظ على أعداد السكان وإحداث توازن بين أعداد الذكور وأعداد الإناث، لذلك تبحث الفتيات هناك عن الزواج من شباب من مختلف دول العالم.

وقررت حكومة دولة سان مارينو التي تعد خامس أصغر دولة في العالم تقديم عدد من التسهيلات المغرية لجذب أكبر عدد من الشباب، للزواج من فتياتها اللاتي يتمتعن بالجمال.

تسهيلات الزواج

ومن بين هذه التسهيلات التكفل بجميع إجراءات الزواج، بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير كهدية للعروسين، ومنح الشاب المتزوج الجنسية بعد إتمام مراسم الزواج، ومنح العروسين وظيفة براتب شهري مغري، وتبلغ قيمة الفيزا السياحية لسان مارينو 5 يورو فقط لمدة 3 شهور.

شروط الزواج ببنات سان مارينو

لم تضع حكومة سان مارينو شروط تعجيزية للشباب المتقدم للزواج، بل سهلت الشروط المطلوبة من جانب كل الشباب الأجانب، حيث تتمثل هذه الشروط في :

تشمل إجراءات تسهيل الزواج من فتيات سان مارينو، عدة شروط وهي تقديم العديد من النسخ الرسمية للوثائق الخاصة بك، مثل:- (شهادة الميلاد – الحالة الاجتماعية – المؤهل التعليمي)، بالإضافة إلى ذلك مجموعة من الأوراق الأخرى