شكرا لبحثكم عن خبر مفسرة أحلام مصرية تحذر من موجة تفجيرات بعدن وتحدد مكان وقوعها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت مفسرة الاحلام المصرية أسماء بدوي من موجة تفجيرات قد تشهدها عدن .

كانت بدوي قد حذرت قبل اكثر من أسبوع من وقوع تفجيرات بعدن ليقع بعدها تفجير اودى بحياة القيادي ثابت جواس .

بدوي جددت التحذير مجددا من وقوع تفجيرات وقالت انها قد تحدث في مطار عدن الدولي.

وكتبت على صفحتها بتويتر :" يبدو انه هناك تفجيرات جديدة لاغتيال عدد من القادة والشخصيات البارزة

فى عدن

هل تتجه هذه المرة نحو المطار الله اعلم.