مفسرة أحلام مصرية تحذر من موجة تفجيرات بعدن وتحدد مكان وقوعها

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يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت مفسرة الاحلام المصرية أسماء بدوي من موجة تفجيرات قد تشهدها عدن .
كانت بدوي قد حذرت قبل اكثر من أسبوع من وقوع تفجيرات بعدن ليقع بعدها تفجير اودى بحياة القيادي ثابت جواس .
بدوي جددت التحذير مجددا من وقوع تفجيرات وقالت انها قد تحدث في مطار عدن الدولي.
وكتبت على صفحتها بتويتر :" يبدو انه هناك تفجيرات جديدة لاغتيال عدد من القادة والشخصيات البارزة
فى عدن
هل تتجه هذه المرة نحو المطار الله اعلم.
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