شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. بالفيديو.. الاعلامية الاردنية سونيا الزغول تظهر ليلا باحدى المعسكرات في حضرموت تتثير جدلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اتارث المذيعة الاردنية سونيا الزغول التي تزور عدن جدلا عقب ظهورها ليلا باحدى المعسكرات في حضرموت.

وزارت سونيا احدى المعسكرات لاعداد تقرير صحفي عن الجبهات واسعدادات القوات.

وكانت الاعلامية الاردنية سونيا اعلنت بوقت سابق عن زيارتها الى عدن للاطلاع على الاوضاع فيها.

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