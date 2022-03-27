شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل .. جريمة قتل جماعي في معاشيق بعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
هزت جريمة قتل بشعة المجتمع العدني مساء أمس حينما أقدم مواطن على قتل جاره وزوجته وطفلهما في حي معاشيق بمدينة كريتر، بالعاصمة عدن.
وقالت مصادر محلية أن مواطنا أقدم على قتل 3 من أسرة واحدة.
وبينت المصادر أن سبب الجريمة حصول عراك بين طفلين في الحي مما دفع والد طفل إلى قتل جاره والد الطفل الآخر الذي يدعى أحمد سعيد وزوجته وطفلهما.
ولاقت الجريمة استنكارا كبيرا من قبل مواطني المدينة واصفين إياها بـ البشعة.
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