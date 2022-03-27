شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الداخلية تكرم شركة YOU لتقنية المعلومات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كرم مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد عبدالقوي باعش، اليوم، مدير شركة يو لتقنية المعلومات لعملها الكبير والمشترك مع التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية من خلال تصميم واستضافة وتأمين الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الداخلية.

وقال العميد باعش:" لايخفي على أحد من مؤسسي وزارة الداخلية عقب الانتصار وتحرير العاصمة عدن من ميليشات الحوثي وفي عهد وزير الداخليه الأسبق الفريق حسين عرب تسلمنا العمل وكل شيء عالق في يد ميليشات الحوثي حتى موقع وزارة الداخلية السابق الصادر من صنعاء وقمنا بجهد كبير في مختلف نواحي العمل الامني في تأسيس وتفعيل عمل وزارة الداخلية وفي اطار الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية قمنا باطلاق الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية ونحن لا نجحف من شاركونا في نجاح هذا العمل من طاقم شركة يو لتقنية المعلومات".

واضاف:" على الرغم من شحة الإمكانيات المقدمة من وزاوة الداخلية إلا ان الاخوة في شركة يو كانوا متعاونين ويقدرون المسؤولية التي تشاركناها واتخذو كل سبل الأمان الرقمي وعلى رأسهم الاخ معاذ الشيباني مدير عام الشركة".

واختتم العميد باعش قائلا:" نحن نقدر كل من بذل جهد وخدم وزارة الداخلية في اصعب الاوقات وتكريمنا هذا معنوي لذلك نتمنى التوفيق لكافة العاملين في شركة يو".

يذكر أن وزارة الداخلية اطلقت موقعها الرسمي من العاصمة عدن في عام ٢٠١٧م بتوجيهات معالي وزير الداخلية الأسبق الفريق ركن حسين عرب، وبتفويض عام لمدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد عبدالقوي باعش .