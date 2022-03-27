شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. خريطة أبرز مسلسلات رمضان 2022 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قبل أيام من انطلاق شهر رمضان (مطلع إبريل/نيسان)، تكاد خريطة مسلسلات رمضان 2022 التي ستعرض في هذا الموسم تكون شبه جاهزة. وقد انتهى تصوير عدد لا بأس به من الإنتاجات، بينما يتواصل تصوير أخرى، كما هي الحال كل عام.

ويبدو لافتاً هذا العام العودة القوية للإنتاجات المحلية بعيداً عن الدراما العربية المشتركة التي عرفت نجاحاً وانتشاراً واسعاً في السنوات الأخيرة.

المسلسلات المصرية في رمضان 2022

مكتوب عليّا : ﺇﺧﺮاﺝ خالد الحلفاوي، وﺗﺄﻟﻴﻒ إيهاب بليبل، وبطولة أكرم حسني عمرو عبد الجليل، وآيتن عامر، وهنادي مهنا.

: ﺇﺧﺮاﺝ خالد الحلفاوي، وﺗﺄﻟﻴﻒ إيهاب بليبل، وبطولة أكرم حسني عمرو عبد الجليل، وآيتن عامر، وهنادي مهنا. انحراف : إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف مصطفى شهيب، وبطولة روجينا، ورانيا محمود ياسين، ومحمد الكيلاني...

: إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف مصطفى شهيب، وبطولة روجينا، ورانيا محمود ياسين، ومحمد الكيلاني... المشوار : إخراج محمد ياسين، وتأليف محمد فريد، وبطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد.

: إخراج محمد ياسين، وتأليف محمد فريد، وبطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد. سوتس بالعربي : إخراج مريم أحمدي، وتأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وبطولة آسر ياسين، وأحمد داود، وصبا مبارك، وتارا عماد، وريم مصطفى.

: إخراج مريم أحمدي، وتأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وبطولة آسر ياسين، وأحمد داود، وصبا مبارك، وتارا عماد، وريم مصطفى. أحلام سعيدة : إخراج عمرو عرفة، وتأليف هالة خليل، وبطولة يسرا، وغادة عادل، ومي كساب.

: إخراج عمرو عرفة، وتأليف هالة خليل، وبطولة يسرا، وغادة عادل، ومي كساب. راجعين يا هوى : إخراج محمد سلامة، وتأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، وبطولة خالد النبوي، ونور، وأنوشكا، وهنا شيحة، ووفاء عامر، وطارق عبد العزيز.

: إخراج محمد سلامة، وتأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، وبطولة خالد النبوي، ونور، وأنوشكا، وهنا شيحة، ووفاء عامر، وطارق عبد العزيز. توبة : إخراج أحمد صالح، تأليف ورشة من الكتّاب الشباب، وبطولة عمرو سعد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وأسماء أبو اليزيد.

: إخراج أحمد صالح، تأليف ورشة من الكتّاب الشباب، وبطولة عمرو سعد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وأسماء أبو اليزيد. السرّ : إخراج محمد حمدي، وتأليف حسام موسى، وبطولة حسين فهمي، ووفاء عامر، ومايا نصري، ونضال الشافعي.

: إخراج محمد حمدي، وتأليف حسام موسى، وبطولة حسين فهمي، ووفاء عامر، ومايا نصري، ونضال الشافعي. يوتيرن : إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة، وبطولة توفيق عبد الحميد، وريهام حجاج، وعبير صبري، وصفاء الطوخي.

: إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة، وبطولة توفيق عبد الحميد، وريهام حجاج، وعبير صبري، وصفاء الطوخي. الاختيار 3 : ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، وﺗﺄﻟﻴﻒ هاني سرحان، وبطولة أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وإيمان العاصي.

العائدون : ﺇﺧﺮاﺝ أحمد نادر جلال، تأليف باهر دويدار، بطولة أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمد فراج، وهاني رمزي، ومحمد ممدوح.

: ﺇﺧﺮاﺝ أحمد نادر جلال، تأليف باهر دويدار، بطولة أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمد فراج، وهاني رمزي، ومحمد ممدوح. فاتن أمل حربي : إخراج محمد جمال العدل، وتأليف إبراهيم عيسى، وبطولة نيللي كريم، وهالة صدقي، وشريف سلامة، ومحمد الشرنوبي.

: إخراج محمد جمال العدل، وتأليف إبراهيم عيسى، وبطولة نيللي كريم، وهالة صدقي، وشريف سلامة، ومحمد الشرنوبي. جزيرة غمام : إخراج حسين المنباوي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وبطولة طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، ومي عز الدين، ووفاء عامر، وأحمد أمين.

: إخراج حسين المنباوي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وبطولة طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، ومي عز الدين، ووفاء عامر، وأحمد أمين. رانيا وسكينة : ﺇﺧﺮاﺝ شيرين عادل، وتأليف محمد صلاح العزب، وبطولة روبي، ومي عمر، وأحمد خالد صالح.

بطلوع الروح : ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكري، تأليف محمد هشام عيبة، وبطولة منة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد صلاح السعدني، ومحمد حاتم.

: ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكري، تأليف محمد هشام عيبة، وبطولة منة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد صلاح السعدني، ومحمد حاتم. عالم تاني : ﺇﺧﺮاﺝ عبد العزيز حشاد، وتأليف إسلام يوسف، وبطولة رانيا يوسف، ونضال الشافعي، وفريال يوسف.

: ﺇﺧﺮاﺝ عبد العزيز حشاد، وتأليف إسلام يوسف، وبطولة رانيا يوسف، ونضال الشافعي، وفريال يوسف. شغل عالي : إخراج مرقس عادل، وتأليف حسين مصطفى محرم، وبطولة فيفي عبده وشيرين رضا.

: إخراج مرقس عادل، وتأليف حسين مصطفى محرم، وبطولة فيفي عبده وشيرين رضا. المداح 2 : إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال وليد أبو المجد، وبطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، كمال أبو رية.

: إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال وليد أبو المجد، وبطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، كمال أبو رية. بابلو : ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبد الرحمن حماقي، وتأليف حسن دهشان، وبطولة حسن الرداد، وسوسن بدر، وصلاح عبد الله، وأروى جودة.

: ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبد الرحمن حماقي، وتأليف حسن دهشان، وبطولة حسن الرداد، وسوسن بدر، وصلاح عبد الله، وأروى جودة. الكبير أوي 6 : إخراج أحمد الجندي، وتأليف مصطفى صقر، بطولة أحمد مكي، محمد سلام، وبيومي فؤاد.

: إخراج أحمد الجندي، وتأليف مصطفى صقر، بطولة أحمد مكي، محمد سلام، وبيومي فؤاد. دنيا تانية : إخراج أحمد عبد العال، وتأليف أمين جمال وعمرو مؤمن، وبطولة ليلى علوي، وفاء صادق، أشرف زكي، ومي سليم.

المسلسلات السورية في رمضان 2022

حارة القبة 2 : إخراج رشا شربتجي، وتأليف أسامة كوكش، وبطولة عباس النوري، وسلافة معمار، وفادي صبيح، وخالد القيش، ونادين تحسين بك.

: إخراج رشا شربتجي، وتأليف أسامة كوكش، وبطولة عباس النوري، وسلافة معمار، وفادي صبيح، وخالد القيش، ونادين تحسين بك. الكندوش 2: إخراج سمير حسين، وتأليف حسام تحسين بك، وبطولة أيمن زيدان، وسلاف فواخرجي، وصباح الجزائري، وكندة حنا، وأيمن رضا.

إخراج سمير حسين، وتأليف حسام تحسين بك، وبطولة أيمن زيدان، وسلاف فواخرجي، وصباح الجزائري، وكندة حنا، وأيمن رضا. بروكار 2: إخراج محمد زهير رجب، وتأليف سمير هزيم، وبطولة عبد الهادي صباغ، وسلمى المصري، ويزن خليل، وزينة بارافي وعلاء قاسم.

إخراج محمد زهير رجب، وتأليف سمير هزيم، وبطولة عبد الهادي صباغ، وسلمى المصري، ويزن خليل، وزينة بارافي وعلاء قاسم. جوقة عزيزة: إخراج تامر إسحاق، وتأليف خلدون قتلان، وبطولة نسرين طافش، وسلوم حداد، ونورا رحال، وأيمن رضا، وإيمان عبد العزيز، ونور صعب.

إخراج تامر إسحاق، وتأليف خلدون قتلان، وبطولة نسرين طافش، وسلوم حداد، ونورا رحال، وأيمن رضا، وإيمان عبد العزيز، ونور صعب. كسر عضم: إخراج رشا شربتجي، وتأليف علي معين صالح، وبطولة كاريس بشار، وفايز قزق.

إخراج رشا شربتجي، وتأليف علي معين صالح، وبطولة كاريس بشار، وفايز قزق. مع وقف التنفيذ: إخراج سيف الدين سبيعي، وتأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وبطولة عباس النوري، وسلاف فواخرجي، وغسان مسعود، وصفاء سلطان وشكران مرتجى.

عازفة الكمان: إخراج عاطف كيوان، وتأليف حسام جنيد، وبطولة أمل عرفة، ووائل شرف، وعلياء سعيد، ومرح جبر وحبيب غلوم.

إخراج عاطف كيوان، وتأليف حسام جنيد، وبطولة أمل عرفة، ووائل شرف، وعلياء سعيد، ومرح جبر وحبيب غلوم. فرسان الظلام: إخارج سامي الجنادي، وتأليف هاني السعدي، وبطولة مهيار خضور، ورشا إبراهيم، ولجين إسماعيل، وعلا سعيد، ونادين خوري وزيناتي قدسية.

إخارج سامي الجنادي، وتأليف هاني السعدي، وبطولة مهيار خضور، ورشا إبراهيم، ولجين إسماعيل، وعلا سعيد، ونادين خوري وزيناتي قدسية. بقعة ضوء 15: إخراج رامي ديوب، وعمرو حاتم علي، وعلي المؤذن، وورد حيدر، ومجيد الخطيب، ومحمد مرادي، وكتابة حازم سليمان، وموفق مسعود، وأيمن رضا. وبطولة أيمن رضا، وأحمد الأحمد، وفادي صبيح، وعبد المنعم عمايري، وشكران مرتجى.

إخراج رامي ديوب، وعمرو حاتم علي، وعلي المؤذن، وورد حيدر، ومجيد الخطيب، ومحمد مرادي، وكتابة حازم سليمان، وموفق مسعود، وأيمن رضا. وبطولة أيمن رضا، وأحمد الأحمد، وفادي صبيح، وعبد المنعم عمايري، وشكران مرتجى. حوازيق: إخراج رشاد كوكش، وتأليف زياد ساري، وبطولة سلمى المصري، ووائل رمضان، وعلا باشا، وفاتح سلمان

إخراج رشاد كوكش، وتأليف زياد ساري، وبطولة سلمى المصري، ووائل رمضان، وعلا باشا، وفاتح سلمان الفرسان الثلاثة : إخراج علي المؤذن، و تأليف محمود الجعفوري، وبطولة أيمن زيدان، وجرجس جبارة، وجمال العلي، وشكران مرتجى، وفادي صبيح.

المسلسلات المشتركة

للموت 2: إخراج فيليب أسمر، وتأليف نادين جابر، وبطولة ماغي بو غصن، محمد الأحمد، وباسم مغنية، وليليان نمري.

إخراج فيليب أسمر، وتأليف نادين جابر، وبطولة ماغي بو غصن، محمد الأحمد، وباسم مغنية، وليليان نمري. ظل: إخراج محمود كامل، وتأليف زهير رامي الملا، بطولة جمال سليمان، وعبد المنعم عمايري، ويوسف الخال، وكندة حنا، وجيسي عبده.

المسلسلات الخليجية في رمضان 2022

كيد الحريم: إخراج مصطفى فكري، وتأليف فهد البلوشي، وبطولة هنادي الكندري، ومحمد الجداد، وروجينا، وخلود محمد.

إخراج مصطفى فكري، وتأليف فهد البلوشي، وبطولة هنادي الكندري، ومحمد الجداد، وروجينا، وخلود محمد. الزقوم : إخراج أحمد يعقوب المقلة، وتأليف إسماعيل عبد الله، وبطولة سعد الفراج، وفاطمة الحوسني، وأمين الصايغ، وأميرة محمد، وفارس البلوشي، وعصام ناصر.

: إخراج أحمد يعقوب المقلة، وتأليف إسماعيل عبد الله، وبطولة سعد الفراج، وفاطمة الحوسني، وأمين الصايغ، وأميرة محمد، وفارس البلوشي، وعصام ناصر. سنوات الجريش: إخراج مناف عبد المحسن، وتأليف محمد النابلسي، وبطولة حياة الفهد، وهبة الحسين، وبشار الشطي، وحمد العماني، وحسن البلام، وعلي السبع، وليلى سليمان، وعبد الله الخضر، واللبنانية ستيفاني صليبا.

إخراج مناف عبد المحسن، وتأليف محمد النابلسي، وبطولة حياة الفهد، وهبة الحسين، وبشار الشطي، وحمد العماني، وحسن البلام، وعلي السبع، وليلى سليمان، وعبد الله الخضر، واللبنانية ستيفاني صليبا. ناطحة سحاب: إخراج عسيى ذياب وتأليف نوف المضف، وبطولة سعاد عبد الله، وجود عزيز، وطلال باسم، وشيماء علي، وحسين المهدي، ويعقوب عبد الله، ونور، ورانيا شهاب، وروان العلي.

إخراج عسيى ذياب وتأليف نوف المضف، وبطولة سعاد عبد الله، وجود عزيز، وطلال باسم، وشيماء علي، وحسين المهدي، ويعقوب عبد الله، ونور، ورانيا شهاب، وروان العلي. من شارع الهرم إلى...: إخراج المثنى صبح، وتأليف هبة مشاري حمادة، وبطولة هدى حسين، وخالد البريكي، ونور الغندور، وليلى عبد الله.

أمينة حاف 2: إخراج محمد عبد العزيز الطواله، وتأليف محمد دوحان، وبطولة إلهام الفضالة، وشهاب جوهر، وطيف، وغدير السبتي.

المسلسلات اللبنانية في رمضان 2022

الزمن الضائع: إخراج مريانا صقر، وتأليف غابي مرعب، وبطولة أسعد رشدان، وهيام أبو شديد.

إخراج مريانا صقر، وتأليف غابي مرعب، وبطولة أسعد رشدان، وهيام أبو شديد. والتقينا: إخراج مكرم الريس، وتأليف غادة كلاس مهنا، وبطولة ميشال حوراني ونوال بري.

المسلسلات العراقية

الماس مكسور: إخراج ديفيد أوريان، وتأليف محمد حنش، وبطولة ألكسندر علوم، وهند نزار، وكاظم القريشي، وغسان إسماعيل، وصبا إبراهيم، وعلي نجم الدين، وطارق شاكر.

إخراج ديفيد أوريان، وتأليف محمد حنش، وبطولة ألكسندر علوم، وهند نزار، وكاظم القريشي، وغسان إسماعيل، وصبا إبراهيم، وعلي نجم الدين، وطارق شاكر. رحيق: إخراج علي أبو سيف، وتأليف أحمد هاتف، وبطولة فضل الجبوري، وسعد محسن، وآلاء حسين، وشاهندة، وكريم محسن.

إخراج علي أبو سيف، وتأليف أحمد هاتف، وبطولة فضل الجبوري، وسعد محسن، وآلاء حسين، وشاهندة، وكريم محسن. الكادود: إخراج غسان عبد الله، وتأليف عبد الخالق كريم، وبطولة ذو الفقار خضر، وسولاف جليل، وأنعام الربيعي وتحرير الأسدي.

إخراج غسان عبد الله، وتأليف عبد الخالق كريم، وبطولة ذو الفقار خضر، وسولاف جليل، وأنعام الربيعي وتحرير الأسدي. حلم وخيال: إخراج علي أبو خمرة، وتأليف وبطولة حسام الرسام، وكاظم القريشي، وعامر العمري، وأسماء صفاء.

إخراج علي أبو خمرة، وتأليف وبطولة حسام الرسام، وكاظم القريشي، وعامر العمري، وأسماء صفاء. الدولة العميقة: إخراج بختيار فاتح، وتأليف مصطفى كاظم، وبطولة خليل فاضل خليل، وباسم قهار وآشتي حديد، وهند طالب.

بنات صالح: إخراج إياد النحاس، وتأليف ندى عماد خليل، وبطولة محمد هاشم، وزهور علاء، وبراء الزبيدي، وشروق الحسن، وجمان صباح، وأثير نجم، وجمانة كاظم، وحيدر عبد ثامر.

إخراج إياد النحاس، وتأليف ندى عماد خليل، وبطولة محمد هاشم، وزهور علاء، وبراء الزبيدي، وشروق الحسن، وجمان صباح، وأثير نجم، وجمانة كاظم، وحيدر عبد ثامر. ليلة السقوط: إخراج ناجي طعمي، وتأليف مجدي صابر، وبطولة طارق لطفي، وباسم ياخور، وصبا مبارك، وكندة حنا، وميلاد يوسف، وذو الفقار خضر.

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