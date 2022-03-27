مأرب.. إغلاق 6 منشآت صحية مخالفة للمعايير وإحالتها للنيابة العامة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مكتب الصحة والسكان بمحافظة مأرب، الأحد، إغلاق 6 منشآت صحية مخالفة في أول أيام حملة التفتيش الميدانية للمنشئات والمرافق الصحية العاملة بالمحافظة.



جاء ذلك في تصريح صحافي لنائب مدير مكتب الصحة بمأرب ورئيس لجنة الرقابة والتفتيش الميدانية الدكتور أحمد العبادي.



وقال العبادي، إن اللجنة باشرت عملها وأغلقت 3 عيادات 3 مراكز صحية في مدينة مأرب بسبب مخالفتها للوائح والانظمة والمعايير الصحية.



كما شملت المخالفات، "عدم وجود التراخيص الرسمية لفتح تلك المنشئات وعدم اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى في تلك المرافق المخالفة".



وأشار إلى أن اللجنة تستمر في علمها الميداني وذلك في إطار خطة مكتب الصحة الرامية لتفعيل آلية الرقابة والتفتيش المستمر على جميع المنشئات والمرافق الصحية والمستشفيات العاملة في المحافظة وإحالة المخالفة منها إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها.

