شكرا لبحثكم عن خبر "أرضية مشتركة" تختتم مشروعها في لحج بورشة عمل حول الحكم الرشيد والقيادة وبناء الثقة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أنوار العبدلي - لحج
دشنت منظمة البحث عن أرضية مشتركة وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية صباح اليوم في محافظة لحج اخر ورشة عمل تندرج ضمن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي " صحتي اولا " .
وتحت رعاية وزير الصحة العامة والسكان د. قاسم محمد بحيبح وبالتنسيق مع مكتب الصحة بمحافظة لحج انطلقت الورشة تحت عنوان " تدريب الحكم الرشيد والقيادة وبناء الثقة في المحافظة والتي ستستمر لمدة أربعة أيام بحضور ومشاركة عدد من مدراء السلطة المحلية ومكاتب الصحة والصحيين في كل من مديريات " تبن - المسيمير - والمقاطرة " .
منسق المشروع لمنظمة أرضية مشتركة حسين الوهاشي وبحضور مساعد المشروع اشرف جلال قال في كلمة له " بأن ورشة اليوم التدريبية هي استدامة لاول ورشة عمل في بداية مشروعنا والذي كان حول " التخطيط الاستراتيجي " .
مشيرا بأن ورشة اليوم كذلك تعتبر اخر نشاط داخل مشروعنا في التعافي وتقوية النظام الصحي الذي بدأ من شهر ٦ لعام ٢٠٢٠ م .
وأكد الوهاشي بأن ختام المشروع سيكون بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية المتفق عليه والمرفوعة حسب المسح الميداني وهي فعلا وصلت لمراحلها الأخيرة .
متمنيا من جميع المشاركين من مدراء الصحة بالمديريات الثلاث والصحيين الاستفادة من الورشة بشكل كبير .
هذا وسيتلقى المشاركون خلال فترة الورشة عبر المدرب معاذ الصوفي اهداف البرنامج وتعريف الحكم الرشيد ومبادئه ومقوماته وعملية مكافحة الفساد والحكم المحلي وتفعيل دور المساءلة والمحاسبة ، كما سيتعرف المشاركون اسباب متعلقة بضعف النظام الصحي في اليمن قبل نشوب الصراع وأغلبها متعلقة بضعف الحوكمة وتفشي الفساد وأهمية الرقابة الشعبية كونها تندرج ضمن آليات مكافحة الفساد ، بالإضافة كيفية بناء الثقة بين السلطة المحلية والقطاع الصحي والمجتمع وكتابة وإعداد مسودة الخطة التكاملية المشتركة .
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