الجيش يكبد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة ويواصل تقدمه الميداني جنوب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كبدت قوات الجيش الوطني، امس مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً عشرات القتلى والجرحى في جبهات محافظة مأرب الجنوبية.



وأكد قائد اللواء الأول مشاة جبلي العميد الركن خالد الأقرع لـ (سبتمبر نت)، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، واصلت اليوم السبت تقدمها الميداني في الجبهات الجنوبية للمحافظة..مشيراً الى تحرير اكثر من 20 كم خلال الليلة الماضية، بينها العروق الرملية، وعدد من المواقع المهمة المحيطة بها.

ولفت الى أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في صفوف المليشيا الإيرانية..مؤكداً أن مدفعية الجيش، استهدفت تجمعات المليشيا الحوثية في الجبهات ذاتها، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.

في السياق نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، خلال الساعات الماضية، غارات جوية مكثّفة استهدفت بها تعزيزات المليشيا ودمّرتها.