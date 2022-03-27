إب.. قيادي حوثي يختطف عُمال بناء ويودعهم في سجنٍ خاص

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطف قيادي نافذ في مليشيا الحوثي الإنقلابية، عدداً من عُمال البناء وأودعهم في سجن ٍخاص به، بمحافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي بندر العسل المُعين مديراً لمكتب أوقاف إب، اختطف عددا ًمن عمال البناء أثناء عملهم مع أحد المواطنين الذي تحاول المليشيا مصادرة عمارته بذريعة أن أرضيتها تابعة للأوقاف.



وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي يحتجز العمال في سجن خاص له بمكتب الأوقاف منذ مساء أمس، بعد أن قام بمنع مواطن من إكمال بناء عمارته (دورين وشرع في بناء الدور الثالث) في مدينة إب.



ونوهت المصادر إلى أن المواطن صاحب العقار، يملك وثائقاً معمدة من المحكمة تُثبت ملكيته للأرضية وأنها حر ولاتتبع الأوقاف، غير أن القيادي الحوثي يحاول إجبار المواطن على دفع قيمة الأرضية مرة أخرى بمزاعم أنها تتبع الأوقاف أو مصادرتها منه.



ويمارس القيادي الحوثي انتهاكات واسعة في المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا ويمتلك سجناً خاصاً يقبع بداخله العشرات من أبناء المحافظة الذين يرفضون التنازل عن أراضيهم وعقاراتهم التي تحاول المليشيا مصادرتها بالقوة.

