رئيس الوزراء يتابع علميات انقاذ واسعاف المصابين جراء انهيار مبنى في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تابع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عمليات الإنقاذ واسعاف المصابين جراء انهيار أحد المباني في مديرية خورمكسر بالعاصمة المؤقتة عدن.



واستمع الدكتور معين عبدالملك، خلال اتصال هاتفي اجراه، امس، مع محافظ عدن احمد لملس، الى تقرير اولي حول هذا الحادث الأليم وما بذلته فرق الدفاع المدني والمتطوعين والشباب من جهود انقاذ..موجهاً بتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

وأعرب رئيس الوزراء عن الأسف لوقوع هذا الحادث..داعياً المولى جلت قدرته أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.