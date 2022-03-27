رسالة تضامنية مع السعودية من ملك المغرب للملك سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، تضامنه مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات التي تستهدف منشآت حيوية ومدنية بالمملكة.



جاء ذلك في رسالة بعث بها العاهل المغربي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، امس السبت.

وشدد ملك المغرب، في رسالته على أن "الاعتداءات على السعودية لا تستهدف أمن أراضيها وسلامة مواطنيها فحسب بل تشكل تهديدا لأمن الطاقة وإمداداتها في العالم".

وفي وقت سابق، أكّد مصدر بوزارة الطاقة السعودية، أن المملكة تُدين بشدة الأعمال التخريبية والإرهابية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في مناطق مختلفة من المملكة.

وأكد أن هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وتابع المصدر أن هذه الاعتداءات تستهدف التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي، مجددا الدعوة التي وجهتها المملكة إلى دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.