عدن.. شجار بين أطفال يودي بحياة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة

قتل ثلاثة من أسرة واحدة، مساء السبت، على يد أحد جيرانهم، بسبب شجار بين الأطفال، في مدينة عدن (جنوب اليمن).



وذكرت مصادر محلية أن "المواطن أحمد سعيد قتل مع زوجته ونجله في حي المعاشيق بكريتر عدن على يد جارهم بعد شجار حصل بين الأطفال".



وأفادت المصادر "أن نجل المواطن أحمد سعيد قام بالاعتداء على ابن جاره الذي قام والده بالانتقام لابنه بقتل جاره مع زوجته وابنهما الذي اعتدى على نجله".



ووفقا للمصادر "فإن الشجار بين الأطفال تحول الى مشادات كلامية بين الرجلين تطور الى عراك؛ لينتهي الحال بهذه الجريمة المأساوية".



وزادت الجرائم الجنائية في مدينة عدن، نتيجة الانفلات الأمني التي تشهده المدينة بسبب الحالة العشوائية في السيطرة الأمنية التي تفرضها ميلشيات الانتقالي المدعومة من الامارات، وعدم توحد الأجهزة الأمنية بقيادة الحكومة الشرعية، وفق اتفاق الرياض المتعثر.