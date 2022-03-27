الحكومة توجّه بضبط الأسعار ومنع احتكارها وتؤكد: الأمن الغذائي أولويتنا

المنامة - ياسر ابراهيم - وجّه رئيس الوزراء، معين عبد الملك، الحكومة، بمضاعفة الجهود خلال هذه المرحلة، والعمل وفق خطط لتحويل التحديات القائمة الى فرص بالتركيز على رفع معاناة المواطنين في جميع أنحاء اليمن دون استثناء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي، الذي عقده مجلس الوزراء، اليوم السبت، لتدارس عدد من المواضيع والمستجدات على الساحة الوطنية والدولية في ضوء التطورات الأخيرة، وفقا لوكالة سبأ.

وناقش المجلس الرؤى والخطط للتعاطي مع المستجدات العالمية الراهنة، ومواجهة أي تداعيات محتملة على الاقتصاد الوطني، وتقليل انعكاسها إلى أدنى حد ممكن.

وتطرق اللقاء، إلى تأمين المخزون الغذائي من مادة القمح وزيادة المعروض السلعي من المواد الغذائية الأساسية مع قدوم شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن "الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للحكومة".

ووجّه بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وضمان انسياب جميع أنواع السلع والمواد الأساسية التي تحتاجها السوق المحلية، والتعامل بحزم مع كل من يحتكر أو يضارب على المواد الأساسية بهدف رفع أسعارها.

واطلع المجلس من وزير الصناعة والتجارة على ما أنجزته اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء وتضم عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص للإسهام في تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي الوطني، وتوفير الكمية الكافية من القمح والدقيق على وجه الخصوص، لتخفيف التداعيات على معيشة وحياة المواطنين.

وشدد مجلس الوزراء، على رفع الجاهزية العسكرية والأمنية لإفشال أي مخططات إرهابية تحاول حرف بوصلة معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وفيما يتعلق بمؤتمر الاستجابة الانسانية الذي عقد مؤخرا، أكد المجلس، "أن النتائج ومبالغ الدعم المتواضعة التي تم الإعلان عنها في المؤتمر حافزا لمراجعة خارطة التدخلات واولوياتها بالتنسيق مع الحكومة".