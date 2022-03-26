أمنية شبوة تحذر من قطع الطريق أو المساس بمصالح الدولة والمواطنين

حذّرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، الجمعة، من أي قطع للطريق والمساس بمصالح الدولة والمواطنين.



جاء ذلك، خلال اجتماع استثنائي عقدته مساء الجمعة، عقب قيام مسلحين تابعين لقوات النخبة الشبوانية بقطع الطريق ومنع شاحنات الوقود للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة من قبل القوات الإماراتية.



وقالت اللجنة في بيان له عقب الاجتماع نشرته على حسابها في الفيسبوك: إنها "لن تسمح بأي حال من الأحوال وتحت أي مبرر من قطع الطريق أو المساس بمصالح الدولة العامة ومصالح المواطنين الخاصة".



وأضافت أنها استعرضت في اجتماعها "ظاهرة قيام بعض من منتسبي الوحدات العسكرية في المحافظة من أفراد الجيش والأمن والنخبة الشبوانية، بنصب نقاط واعتصامات في الطرق العامة للمطالبة بمرتباتهم وإكرامياتهم المنقطعة عليهم منذُ عام".



وأكدت اللجنة الأمنية "تضامنها الكامل معَ المطالب المشروعة الحقوقية المتعلقة بالمرتبات والإكراميات، وكذَلك التعبير السلمي عن المطالب العامة، لكنها في المقابل لن تسمح بأي حال من الأحوال وتحت أي مبرر من قطع الطريق أو المساس بمصالح الدولة العامة ومصالح المواطنين الخاصة".



وأشارت اللجنة الأمنية إلى أنهُ "قد أناط الدستور بالقوات المسلحة والأمن الوقوف ضد كل ما يقلق السكينة العامة في كافة مديريات محافظة شبوة".



ودعت اللجنة الأمنية "كافة رجال الأمن والشرطة وقوة دفاع شبوة وبقية الوحدات العسكرية والمواطنين الصبر والثبات والإسهام في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة واستتاب الأمن والاستقرار في المحافظة".



وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أفادت مصادر محلية، بقيام عناصر مسلحة يتبعون ألوية "النخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً"، بإيقاف شاحنات نقل النفط في منطقة عياذ، للمطالبة بصرف رواتبهم الموقوفة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.



وكانت قيادة القوات الإماراتية في منشأة بلحاف أوقفت مطلع العام الجاري رواتب أعداد كبيرة من عناصر النخبة الشبوانية، واستبدالها بقوات أخرى سميت بقوات "دفاع شبوة".

