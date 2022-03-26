شكرا لبحثكم عن خبر صيانة وترميم وتسوية الخط الرابط بين ضليمين و حرشفان في شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قامت الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور بصيانة وترميم وتسوية خط ضليمين وحرشفان في محافظة شبوة. وتجري اعمال الصيانة والتسوية بتمويل ذاتي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. ويعد الخط من الخطوط الهامة الرابط بين مديريتي مرخة وبيحان بالمحافظة. وتعمل الفرق الفنية بالمؤسسة بجهود كبيرة في سبيل إنجاز الخط البالغ طوله 137كيلو متر وذلك من خلال تصفية المخلفات وردم الحفريات بطريق نصاب النقوب منطقة ظليمين ومرخة وبيحان. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

كانت هذه تفاصيل خبر صيانة وترميم وتسوية الخط الرابط بين ضليمين و حرشفان في شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.