التحالف يكشف عن المواقع التي استخدمها الحوثيون لمهاجمة المنشآت النفطية بالمملكة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

كشف التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، عن المواقع التي استخدمها الحوثيون لمهاجمة المنشآت النفطية بالمملكة.



وقال التحالف العربي، اليوم السبت: إن "الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة المنشآت النفطية لدينا".

وأضاف: "استهدفنا مسيرات مفخخة قيد التجهيز بمينائي الحديدة والصليف".

وتابع: "العملية العسكرية مستمرة لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي".

ونقلت قناة العربية عن التحالف تأكيده إحباط هجوم وشيك على ناقلات النفط، لافتا إلى استهداف 4 زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز.

وأكد مقتل 3 خبراء متخصصين في تفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف.

وطالب التحالف العربي بقيادة السعودية بأن يزيل الحوثيون الأسلحة من مطار صنعاء.

كما أمهل المليشيات 3ساعات لإخراج الأسلحة من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء.

وتوالت الإدانات العربية والدولية للاعتداءات الإرهابية التي نفذتها مليشيات الحوثي، الجمعة، على مبان مدنية ومنشآت للطاقة في عدة مناطق بالسعودية.

ووصفت الدول والمؤسسات العربية والدولية هذه العملية بـ"الجبانة"، مؤكدة أنها لا تستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة فقط وإنما أيضا مصادر إمدادات الطاقة العالمية، الأمر الذي يتطلب تحركا دوليا سريعا للجم تلك الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.

وكان المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أكد أن محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة تعرضت مساء الجمعة لعمل عدائي تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

ونشب الحريق في خزانين اثنين تابعين للمنشأة النفطية، تمت السيطرة عليهما دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.

ونهاية فبراير/شباط الماضي، صوت مجلس الأمن الدولي على قرار يصنف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة بعد أن تبنت المليشيات الإرهابية عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت مدنية في دولة الإمارات العام الجاري.

وتدرس الولايات المتحدة الأمريكية إعادة إدراج المليشيات الحوثية على قائمة الإرهاب بعد أن رفعتها إدراة الرئيس جو بايدن من القائمة في أيامها الأولى في البيت الأبيض.