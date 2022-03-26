شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطعيم 167 ألف طفل ضد شلل الأطفال بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلغ إجمالي عدد الأطفال المطعمين باللقاح ضد فيروس شلل الأطفال خلال الجولة الثانية من حملة التحصين في محافظة مأرب 167 ألفا و932 طفلاً وطفلة دون سن العاشرة في جميع المديريات المستهدفة.



وأوضح مدير مكتب الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن نسبة الأطفال الذين تم تطعيمهم باللقاح ضد فيروس شلل الأطفال بلغت 94% من إجمالي الأطفال المستهدفين خلال الجولة الثانية من حملة التحصين الطارئة المنفذة في 5 مديريات مستهدفة في المحافظة.