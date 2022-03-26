استهداف 4 زوارق.. التحالف يمهل الحوثيين 3 ساعات لإخراج الأسلحة من موانئ الحديدة ومطار صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن التحالف العربي، السبت، عن ثلاث ساعات ملهة لمليشيات الحوثي الإيرانية، لإخلاء منشآت مدنية في الحديدة وصنعاء من الأسلحة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن التحالف قوله: "نمهل الحوثيين ثلاث ساعات لإخراج الأسلحة من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء".



وأضاف، أنه "استهدف أربعة زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز وأحبط هجومًا وشيكًا لناقلات النفط".



وأشار التحالف إلى مقتل ثلاثة خبراء مختصين بتفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف (غربي اليمن).



وكان التحالف أعلن في وقت مبكر من فجر اليوم السبت، بدء عملية عسكرية في اليمن، رداً على هجمات الحوثيين التي استهدفت منشآت نفطية في السعودية أمس الجمعة.



وقال التحالف في بيان، إن" قواته تنفذ ضربات جوية لمصادر التهديد بصنعاء والحديدة، وأن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها".



وأكد أن هدف العملية حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمانُ سلاسل الإمداد، وأن على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية بمراحلها الأولى.

