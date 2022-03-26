المملكة السعودية تخمد حريق الخزان الأول في "أرامكو"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تتواصل في جدة اليوم جهودُ إطفاء الحريق، الذي شبّ في محطة توزيع البترول التابعة لأرامكو.



وقالت قناة "العربية"،تم السيطرة على حريق الخزان الأول، ويتم العمل لإخماد حريق الخزان الثاني بجدة.

وتعمل طواقم الدفاع المدني والإطفاء تعمل على السيطرة على حريق محطة أرامكو في جدة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، الجمعة، إن محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، تعرضت عند الساعة 5:25 من مساء اليوم الجمعة 22 شعبان 1443هـ، الموافق 25 مارس 2022، لهجوم بمقذوف صاروخي، كما تعرضت محطة "المختارة" في منطقة جازان، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم أيضاً، لهجوم بمقذوف صاروخي، ولم تترتب على هذه الهجمات الإجرامية إصابات أو وفيات.

وأعرب المصدر عن إدانة السعودية الشديدة لهذه الاعتداءات التخريبية، التي يمثل تكرار ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، في مناطق مختلفة من المملكة، انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأكد المصدر ما سبق أن أعلنت عنه المملكة العربية السعودية من أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وقفزت أسعار النفط، في نهاية تعاملات الجمعة بعد الخسائر التي تكبدتها في بداية التعامل مع اتجاه التجار للشراء بعد هجوم صاروخي أصاب منشأة التخزين التابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية الحكومية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي، برنت، نحو 1.62 دولار أو 1.36% لتسجل عند التسوية 120.65 دولار للبرميل.