برلمانيون اوروبيون: جرائم المليشيات الحوثية بحق المدنيين انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اكدد عدد من البرلمانيين الاوروبيين، ان الجرائم المستمرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين في اليمن تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، وتسببت في نزوح الالاف المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس.



واستعرض اعضاء البرلمان الاوروبي فولفيو ماتشللو، واندريا كاروبو، و آنا سينزيا بونفريسكو ،و جوزيبي فيراندينو، و لوسيا فولو، و اسابيلا ادينولفي، ومستشار البرلمان الاوروبي لشؤون الشرق الاوسط الدكتورة منال المسلمي، ونائبة بالبرلمان الاوروبي عضو في لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين إيزابيلا توفاجليري، وعضو لجنة البيئة والصحة العامة وسلامة الغذاء لويزا ريجيمنتي، في الندوة الحقوقية المنعقدة في البرلمان الاوروبي و التي نضمها مجموعة حزب الشعب الأوروبي (كتلة يمين الوسط EPP) بعنوان "انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن"، الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية باستهداف المدنيين في هجمات إرهابية خاصة في محافظتي مأرب وتعز..مشيرين الى أن مليشيا الحوثي ارتكبت جرائم بحق اللاجئين الأفارقة بحرقهم.

واشاروا الى الانتهاكات الحوثية التي طالت النساء من خلال العنف الجسدي والنفسي والاختطاف والاعتقال والاخفاء القسري ..مؤكدين أن النساء هن الفئة الأكثر تضرراً وضعفا في مناطق النزاع..لافتين الى حاجة النساء للحماية والعمل على الدعم النفسي.

وتطرق اعضاء البرلمان الاوروبي، الى الجرائم التي تتعرض لها النساء في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية..مشددين على ضرورة العمل عن كثب مع الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتمكين المرأة وحمايتها وكذلك دعم كفاحها من أجل حقوقها.

وفي الندوة، رحبت رئيس الائتلاف اليمني للنساء المستقلات الدكتورة وسام باسندوة، بقرار الاتحاد الأوروبي رقم 420/2022 ، الذي ضم مليشيات الحوثي ضمن المجموعات الخاضعة لعقوبات لتهديد الأمن والسلام والاستقرار في اليمن.. مشيرة إلى الجرائم التي ارتكبها الحوثيون بحق النساء والأطفال مثل العنف الجسدي والجنسي وتجنيد الأطفال واستخدام العنف ضد الأقليات..معبرة عن شكرها لحزب الشعب الأوروبي (كتلة يمين الوسط EPP) على تنظيم الندوة وتسليط الضوء على واقع انتهاكات حقوق الانسان في اليمن.

وتطرقت باسندوة، الى الجرائم المروعة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا ضد ابناء الشعب اليمني منذ انقلابها على الشرعية الدستورية وماخلفته من مآسي ومقتل واصابة الالاف من المدنيين في مختلف المحافظات بينهم نساء واطفال، ناهيك عن ما احدثته المليشيات من دمار في البنية التحتية لاسيما المدارس والمستشفيات والطرق ومنازل المدنيين.