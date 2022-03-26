بدء دورة تنمية القدرات في مجال تحسين الخدمات الصحية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية بمجال تنمية القدرات لتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات ومكاتب الصحة والتي تنظمها الإدارة العامة للجودة ومكافحة العدوى بوزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.



وتهدف الدورة التي تأتي ضمن برنامج تطبيق الجودة في المنشآت الصحية في إطار مشروع الصحة والتغذية الطارئة، وتستمر لمدة 6 أيام، إلى إكساب خمسين كادراً صحياً بمهارات متصلة بتفعيل نظام الجودة في المرافق الصحية وتحسين الرعاية الصحية فيها.

وتشمل محاور الدورة تقييم المستشفى وفق الأداة وتحليل الوضع وفقاً لمنهجية سوات والموجهات الإستراتيجية للجودة وخطتها ومفاهيم الجودة، وكذا مفاهيم الحوكمة وحوكمة الجودة ومؤشرات الأداء لجودة الرعاية الصحية والأهداف الدولية لسلامة المرضى والإجراءات المرتبطة بها.

وأكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، على أهمية الجودة في النظام الصحي .. مشيراً إلى أن هذه الدورة تعد انطلاقة لتشكيل نواة لبقية الكوادر الطبية في المحافظات.