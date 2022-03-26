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الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي على السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

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أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الجمعة، منشآت اقتصادية في السعودية، معبرة عن تضامنها التام ووقوفها إلى جانب المملكة.

 

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ليل الجمعة، "على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم، المملكة العربية السعودية الشقيقة، وألحق أضراراً ببعض المنشآت الاقتصادية، تُعرب الجزائر عن إدانتها بشدة لهذه الهجمات العدائية".

 

كما عبرت الجزائر عن "تضامنها التام، ووقوفها جنباً إلى جنب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة".

 

كانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت يوم الجمعة، تعرض محطتين لتوزيع المنتجات البترولية في جدة وجازان، لهجمات بالصواريخ لم تسفر عن إصابات أو وفيات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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