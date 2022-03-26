تدمير 13 آلية عسكرية ومقتل عشرات الحوثيين بغارات جوية في مأرب وحجة

قتل وأصيب العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي الإيرانية وتم تدمير 13 آلية عسكرية خلال الساعات الماضية، بغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية في محافظتي مأرب (شمال شرق)، وحجة (شمال غرب اليمن).



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان مقتضب على تويتر، في ساعة متأخرة من مساء أمس، إن "طيران تحالف دعم الشرعية دمّر عربة مدرعة وأربعة أطقم بما عليها من عتاد وأفراد جنوب وغرب مارب".



وفي محافظة حجة، قالت مصادر عسكرية، إن طيران التحالف دمر دبابتين حوثيتين وستة أطقم تحمل عناصر تابعة لمليشيات الحوثي.



وحسب المصادر فإن العشرات من مسلحي المليشيا قتلوا في تلك العملية.



وأمس الجمعة أعلن الجيش الوطني تحرير عدّة مواقع أبزرها الشهيد والفيّة جنوب مأرب، مؤكداً مصرع وجرح العشرات من عناصر المليشيا الحوثية، وتدمير 3 عربات مدرعة و4 أطقم بما عليها من عتاد وأفراد بسلاح المدفعية.



