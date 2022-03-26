قرقاش يؤكد أن الهجمات الحوثية على السعودية إرهاب يكشف وجهها الحقيقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن الهجمات الحوثية على السعودية إرهاب يكشف وجهها الحقيقي.



وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر أن "الهجمات الحوثية الإرهابية على السعودية استمرار للنهج الذي يرفض إنهاء الحرب ويسعى لتقويض مبادرات وقف اطلاق النار والحوار".

وتابع: قائلا إن "الاستهداف المستمر للمدنيين في اليمن وجواره عمل إرهابي يكشف الوجه الحقيقي للحوثيين أمام المنطقة والمجتمع الدولي".

وأكد وقوف دولة الامارات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في السراء والضراء.

وأشار قرقاش على أن "عبارة مصيرنا واحد التي تجمعنا (دولة الإمارات والسعودية)" صهرتها تحديات مشتركة لتصبح حقيقة واقعة أكبر من أي مفردة أو شعار.

وشدد على أن دولة الإمارات والسعودية يستمران معا في "التصدي للتحديات لنضمن أمننا واستقرارنا المشترك"، داعيا الله أن حفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء.

ومنذ إعلان مجلس التعاون الخليجي مبادرته لإجراء حوار يمني- يمني في الرياض في 29 مارس/آذار الجاري كثفت المليشيات الموالية لإيران هجماتها الإرهابية في الداخل اليمني وتجاه السعودية.

وفي ساعة مبكرة من اليوم السبت أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، تنفذ ضربات جوية لمصادر التهديد في صنعاء والحديدة باليمن.

وكانت السعودية قد أخلت مسؤوليتها عن أي اضطرابات في سوق النفط ناتج عن استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية بها.

والجمعة فاد التحالف العربي، بتعرض المملكة لـ16 هجومًا عدائيًا، في يوم واحد، لافتا إلى أنه "يمارس ضبط النفس لإنجاح المشاورات اليمنية".

وتابع التحالف في بيان "نحذر الحوثيين من التمادي في انتهاكاتهم الجسيمة وألا يختبروا صبرنا".