مجلس التعاون يدين استمرار الحوثيين في استهداف السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق طائرات مفخخة دون طيار نحو السعودية، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، حسب وكالة الأنباء السعودية.



واعتبر الحجرف أن استمرار الاعتداءات واستهداف المنشآت المدنية ومحطات الطاقة، تهديد للأمن،والاستقرار والاقتصاد العالمي، وإمدادات الطاقة، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي وقفة حازمة ضد هذه الاعتداءات وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي .

وأشاد الأمين العام بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة للدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض وتدمير 9 طائرات دون طيار، مؤكداً تضامن دول مجلس التعاون مع السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.