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الرئيس السيسي يدين الهجمات الإرهابية على السعودية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس السيسي يدين الهجمات الإرهابية على والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أدان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، الهجمات الإرهابية على السعودية، واستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية، وفق وكالة الأنباء السعودية.

 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الأمير بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

 

وأكد السيسي دعم وتضامن مصر ووقوفها إلى جانب السعودية لمواجهة هذه الأعمال العدائية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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