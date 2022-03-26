شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس السيسي يدين الهجمات الإرهابية على السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

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أدان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، الهجمات الإرهابية على السعودية، واستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية، وفق وكالة الأنباء السعودية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأكد السيسي دعم وتضامن مصر ووقوفها إلى جانب السعودية لمواجهة هذه الأعمال العدائية.