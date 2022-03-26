"مات جواس وعاش الانجاس"

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يزيد بن سلمان - شبوة - رحل القائد العسكري الجنوبي اليمني البطل الذي قضئ عمره في الدفاع عن البلد شمالا وجنوبا

قتل مطلوبا ولم يطلب لنفسه ان يكون مبعوثا او دبلوماسيا في احدئ السفارات والدول مثلما هربو ورتبو لانفسهم غيره من العسكروتركوالبلاد تتحسر

اغتيل في عمليه غادره هي من صفه وشيمه الجبناء الذين لا يواجهون بالوجه للوجه

بل ينتظرو الئ حين تسنح لهم الفرصه والامان لمن يجهزون عليه غدرا

ولو كانت تلك من صفات الرجال والعرب لقلنا لهم انتم العظماء ولكنهم ليسو الا كلاب شارده واوغاد غادره

رحل جواس ومعه خيره الرجال الاوفياء الصادقين ودمهم في رقبه شرعيه الفنادق قبل شردمه الخنادق

رحل جواس وجعفر والزنداني وابواليمامه وقطن وغيرهم ويحسب لهم انهم اغتيلو في الوطن وهم علئ التراب وليسو كمثل الاخرين في اغتراب

اغتيل الجنوب من منظار الجهل والتسيب والمماحكات والعنصريه والفساد والنهب والسلب وعدم المسوليه

اغتيل الجنوب من زاويه جنوبيه شرعيه مغتربه هاربه

وانتقالي شلليه هوشليه مغيبه

من الاخير

نحن الجاني علئ انفسناولا احد غيرنا

مراسيم دفن رفعيه المستوئ كانت ينبغي ان تقام و تتطلب حضور الجميع في طائره خاصه وعلئ راسهم الدنبوع ولو كان ذلك خطرا عليهم كلهم وماتو جميعا فلا باس فهم ليسو باغلئ منه ولايساوون قطره من دماء من سقطوشهداءعلئ تراب الوطن كبيرا وصغيرا

يعزون ولايستحون

وبالاتصال يكتفون

المحامي/ تامر خليفة