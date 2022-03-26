شكرا لبحثكم عن خبر "مكتب الثقافه بعدن يحتفى بيوم المسرح العالمي" غدآ. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كتب/ نبيل غالب

"أعطني مسرحآ أعطيك شعب مثقف"، بهذة المقوله ولإهمتها يحتفي العالم يوم غد بمرور 60 عامآ على "أبو الفنون" الذي يعمل على تنمية الوعي الفني وأثراءه فكريآ وأدبيآ، من خلال خشبة المسرح المؤثر والمشوق، بعد ان تم عام 1926م، تحديد تاريخ 27 مارس من كل عام، يومآ عالميآ للمسرح، والذي يوافق تاريخ أفتتاح موسم "مسرح الأمم" في باريس، بعد ان كان المسرح قد بدأ في اليونان والرمان.

وبهذة المناسبه يحتفي مكتب الثقافة بمحافظة عدن يوم غد بهذا اليوم، بإقامة حفل تكريمي وعرض مسرحي على خشبة مسرح مكتب الثقافه بمديرية المعلا في منطقة حافون بجانب الكنيسة.

إفادة بذلك مدير عام مكتب الثقافة بمحافظة عدن/ رندا عكبور / في تصريح صحفي، موضحه أن الأحتفال هذا العام يأتي برعاية محافظ محافظة عدن /أحمد حامد لملس / راعي الثقافه، إيمانآ منه بإهمية العمل المسرحي في نقل القصه بنصها الأدبي، ودورة في مناصرة القضايا الحقوقية والأجتماعية، وغيرها المرتبطه بحياتنا اليومية في مختلف مناحي الحياة، نحو التعبير في خلق ترابط أجتماعي يوحد مشاعر العامه.

وأعلنت أنه سيتم تكريم عدد من الرواد في المسرح ممن ساهمو بشكل إيجابي من خلال تقديم إبدعاتهم المسرحية، وحرصهم على تنميتها والحفاظ علية في مدينة "عدن"، التي عرفت المسرح في وقت مبكر، حيت لعب فيها دورآ متميزآ في تهذيب الذوق العام للمتلقين من سكانها الذين كانو ومازالوا شغوفين بالمسرح واعمال فنانيه.

وبينت "عكبور" انه سيتم كذلك تقديم عرض مسرحي في دراما كوميديه إستعراضية تحت عنوان "بقعة سراب"، للمولف / عبدربه الهيتني / ومن أخراج / محمد اليافعي / وبطولة نخبه من نجوم المسرح في عدن.

وعبرت مدير عام الثقافه / رندا عكبور / في ختام تصريحها، عن تقديرها لدور المسرحيين في محاولتهم الساعية الحفاظ على مكانة المسرح، من خلال تقديهم مختلف الإعمال المسرحية، رغم الأمكانات الشحيحة، نتيجة ظروف الحرب التي تعيشها البلد، موجهة الدعورة للجميع الحضور للمشاهدة والأستمتاع، متمنية أن ينال الحفل أعجابهم.