شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلينكن: أمريكا تندد بشدة بهجمات الحوثي على السعودية ومنها الهجوم على منشأة أرامكو في جدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

نددت واشنطن بشدة ، السبت بهجمات جماعة الحوثي الإرهابية على السعودية.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن أمريكا تندد بشدة بهجمات الحوثي على السعودية ومنها الهجوم على منشأة أرامكو في جدة.

وأضاف بلينكن قائلا: "في الوقت الذي يتعين فيه على كل الأطراف أن تركز على خفض التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للشعب اليمني قبل شهر رمضان المبارك، يواصل الحوثيون سلوكهم المدمر وهجماتهم الإرهابية المتهورة بضرب بنية تحتية مدنية".

وتابع بلينكن "سنواصل العمل مع شركائنا السعوديين لتعزيز دفاعاتهم مع السعي للتوصل إلى نهاية دائمة للصراع وتحسين الحياة وتهيئة المجال لليمنيين لتحديد مستقبلهم بشكل جماعي".

وتوالت الإدانات العربية والدولية للاعتداءات الإرهابية التي نفذتها مليشيات الحوثي، اليوم الجمعة، على مبان مدنية ومنشآت للطاقة في عدة مناطق بالسعودية.

ووصفت الدول والمؤسسات العربية والدولية هذه العملية بـ"الجبانة"، مؤكدة أنها لا تستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة فقط وإنما أيضا مصادر إمدادات الطاقة العالمية، الأمر الذي يتطلب تحركا دوليا سريعا للجم تلك الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.

وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليم، العميد الركن تركي المالكي، إن محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة تعرضت مساء اليوم الجمعة لعمل عدائي تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وتابع أن الحريق الذي نشب بخزانين اثنين تابعين للمنشأة النفطية، تمت السيطرة عليهما دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأضاف أن هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي، وليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة بمدينة جدة.

وأدانت الولايات الهجمات الحوثية، وقالت جالينا بورتر نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تندد بهجمات جماعة الحوثي الإرهابية على منشآت نفطية بالسعودية وتعتبرها "غير مقبولة"، مضيفة أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع السعودية لتعزيز دفاعاتها.

كما أدان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكدين:" إنها تعرض حياة المدنيين للخطر".

وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف مليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية الحيوية في عدد من المواقع في السعودية، من خلال صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار مفخخة، تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراض بعضها و تدميره.

ونجم عن بعض هذه الهجمات العدائية التي استهدفت منشآت بترولية وأخرى لتوزيع الكهرباء أضرار مادية في بعض المنشآت و الممتلكات المدنية.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات لميليشيات الحوثي الإرهابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي والمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ما يتطلب ردا رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين.