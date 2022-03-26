التحالف: العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، السبت، تنفذ ضربات جوية لمصادر التهديد في صنعاء والحديدة باليمن.



وأكد المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها.

وكان التحالف قد كشف عن بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة.

وشدد على أن الهدف حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد.

وأشار التحالف إلى أن قواته مارسة أعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات الحوثيين على المنشآت النفطية.

ونوه إلى أته على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي، مشيرا إلى أن العملية العسكرية بمراحلها الأولى.

وكان التحالف العربي قد أعلن، السبت، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه المملكة.

وقال التحالف إن الطائرتين المسّيرتين المفخختين انطلقتا من أعيان مدنية ومنشآت نفطية بمدينة الحديدة.

وطالب التحالف من المدنيين عدم التواجد أو الاقتراب من أي موقع أو منشأة نفطية بالحديدة في اليمن.

وقال التحالف في بيان: "سنتعامل مع مصادر التهديد وسنجنب الأعيان المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية".

يأتي ذلك اعتبر التحالف العربي أن صمت المنظمات عن مهاجمة المدنيين باستخدام مواقع محمية يضعها أمام مسؤولية أخلاقية.

وقد أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجمات الحوثية ضد منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إن استمرار الهجمات الحوثية يعتبر تهديدا لإمدادات الطاقة في وقت يمر به الاقتصاد الدولي بظرف دقيق.

وتوالت الإدانات العربية والدولية للاعتداءات الإرهابية التي نفذتها مليشيات الحوثي، اليوم الجمعة، على مبان مدنية ومنشآت للطاقة في عدة مناطق بالسعودية.

ووصفت الدول والمؤسسات العربية والدولية هذه العملية بـ"الجبانة"، مؤكدة أنها لا تستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة فقط وإنما أيضا مصادر إمدادات الطاقة العالمية، الأمر الذي يتطلب تحركا دوليا سريعا للجم تلك الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.