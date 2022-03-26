غارات في الحديدة وصنعاء.. التحالف يعلن بدء عملية عسكرية في اليمن رداً على هجمات الحوثيين

أعلن التحالف العربي في وقت مبكر من فجر اليوم السبت، بدء عملية عسكرية في اليمن، رداً على هجمات الحوثيين التي استهدفت منشآت نفطية في السعودية أمس الجمعة، وشنت مقاتلات التحالف غارات في محافظات صنعاء والحديدة.



وقال التحالف في بيان – نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية – "أنه سيبدأ عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثيرِ على أمن الطاقة، وأنه مارس أعلى معايير درجات ضبط النفس بعد هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية".



وقال سكان محليون وشهود في صنعاء لـ "يمن شباب نت"، أن مقاتلات التحالف شنت غارتين في حي حدة استهدفت مبنى حكومي فيما حلقت المقاتلات بكثافة في سماء العاصمة، ولم يعرف حجم الخسائر والضحايا من الغارات".



فيما ذكرت مصادر محلية في الحديدة "أن المقاتلات شنت ثلاث غارات جوية بالقرب من ميناء الحديدة (غرب اليمن)".



وأفاد التحالف في بيان "بأن قواته تنفذ ضربات جوية لمصادر التهديد بصنعاء والحديدة، وأن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها".



وأضاف التحالف "أن هدف العملية حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمانُ سلاسل الإمداد، وأن على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية بمراحلها الأولى".



كما أعلن التحالف ليلة الجمعة إلى السبت، عن اعتراض وتدمير مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه السعودية، وقال التحالف إن الطائرتين المسيرتين المفخختين انطلقتا من أعيان مدنية ومنشأت نفطية بمدينة الحديدة غرب اليمن.



ودعا التحالف المدنيين لعدم التواجد أو الاقتراب من أي موقع أو منشآة نفطية بالحديدة، مؤكدا على أنه سيتعامل مباشرة مع مصادر التهديد مشيرا إلى أنه سيجنب الأعيان المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية.



وقال التحالف، في وقت سابق الجمعة، إنه رغم تنفيذ ميليشيات الحوثي 16 هجوما عدائيا بينها عملية استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو في جدة فإنه يمارس ضبط النفس من أجل إنجاح المشاورات اليمنية التي ستنعقد في 29 مارس الجاري برعاية خليجية.



كما أعلن مجددا عن تدمير الدفاعات السعودية مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه نجران، وأكد أن "الهجمات العدائية اليوم أطلقت من مطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة"، وقال: "نراقب أنشطة مشبوهة لإطلاق موجة من الهجمات العدائية نحو السعودية". وتابع: "نقيم التهديدات والتداعيات والإجراءات تأخذ بالاعتبار الأمن الإقليمي والجماعي".